Как трюком с проволокой заставить яблоню плодоносить: невероятно просто

Если ваши яблони или груши не дали в этом году урожая, простимулируйте их простым трюком с проволокой.

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Сделать это нужно будет весной, берите на заметку. Возьмите проволоку и очень сильно, почти до врезания в кору, обмотайте ей основание ветки либо ствол.

Осенью, уже с первыми морозами, снимите проволоку. К этому времени должен появиться наплыв. Это означает, что вы провели процесс правильно. Если наплыв не заметен, то весной повторите процедуру.

Источник: belnovosti.by