Каким будет курс доллара в 2024–2026 годах: не торопитесь покупать сейчас

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам, рассказал об оптимистичных взглядах ведомства на отечественную валюту.

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В ведомстве ожидают стабилизации курса рубля доллар в 2024–2026 годах. Стоимость доллара, по их прогнозам, будет колебаться в районе 90–92 рублей. Поэтому гражданам РФ важно хорошо все обдумать, прежде чем вложить свои сбережения в валюту США на данный период времени.

Напомним, курс доллара в последний день торгов на Мосбирже немного повысился и достиг 97,31 рубля, евро поднялся до отметки в 102,36 рубля.

Источник: 1prime.ru