Зубную пасту не наносим на щетку, а используем так: результат ошеломительный

Мало кто знает из хозяек, что зубная паста может стать отличным помощником по хозяйству. Например, на кухне она помогает держать столовое серебро в чистоте и блеске. А если натереть ею кастрюли и сковородки, то гарь и жир испарятся в два счета.

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Также паста помогает возвращать белизну подошвы кед или кроссовок. Незаменима она и для устранения потертостей на кожаной обуви: нанесли небольшое количество продукта на ботинки или туфли, протерли влажной тряпочкой, спустя несколько часов обувь как новая.

По материалам сайта Belnovosti