Лучше поторопиться: что надо сделать с клубникой до холодов – иначе урожая не будет

Хорошая подготовка огорода к зимовке – залог успешного будущего дачного сезона. И садоводы спешат провести полагающиеся работы на участке до холодов. В октябре остается еще не так мало дел. Одно из них обязательно надо посвятить клубнике.

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Ягоду по осени обязательно обрезают от усов и больных сухих листьев. Затем подкармливают: в ход идут коровяк, зола, птичий помет либо комплексные удобрения – кому что больше нравится.

Раз в неделю грядки с клубникой нуждаются в поливе, игнорировать это правило – себе дороже. И, конечно, защитить от болезней, поскольку только здоровая ухоженная ягода может давать богатый урожай.

До морозов клубничные грядки также торопятся укрыть. Особенно если зимы в регионе малоснежные, то мульчируют ягоду обязательно.

По материалам сайта Belnovosti