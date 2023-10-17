Что гурманы добавляют в борщ: три хитрости, как получить кулинарный шедевр в тарелке

Борщ обожают и взрослые, и дети, и этот суп может быть еще вкуснее, если воспользоваться советом гурманов и поэкспериментировать с добавками.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Так, вкус борща преобразится, если влить во время прожарки свеклы натуральный вишневый сок и немного выжать лимона. Результат, обещают гурманы, будет поразительный.

Также поможет борщу заиграть новыми вкусами сельдерей. Идеальная добавка для супа, если вы только начинаете вводить этот овощ в свой рацион.

И третий секретный ингредиент, который сделает борщ кулинарным шедевром – это кориандр. Вместе с перцем и зеленью он привнесет дополнительные нотки в привычный вкус борща. Вернуться к прежнему рецепту после этого вы точно не захотите.

По материалам сайта Belnovosti