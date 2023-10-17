Что надо вылить в фиалку, чтобы весь год цвела в горшке: секрет для домашнего цветка

Фиалки нуждаются в определенном уходе, как и любые другие комнатные цветы. Если все делать правильно, то можно обеспечить пышное цветение этого ароматного и хрупкого растения. Вся суть заключается в поливе.

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Поливать фиалку надо теплой водой. От холодной она цвести не будет и вскоре может погибнуть. Оптимальная температура – это 40 градусов. Растение обожает горячую воду, поэтому можно смело выливать ее в горшок.

Регулярность полива зависит от конкретного вида растения. Ориентироваться лучше на сухость грунта – если на 5 см лишился влаги, срочно полить.

В воду можно добавить пару щепоток лимонной кислоты, но только тогда, когда почве не хватает кислотности.

По материалам сайта Belnovosti