Вот как надо восстановить землю после огурцов: тогда почва подарит рекордный урожай

За лето огурцы на грядке изрядно обеднили почву, лишив ее питательных веществ. Перед зимовкой важно восстановить землю, чтобы в следующем сезоне она вновь подарила богатый урожай.

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Первым делом землю обеззараживают. Можно использовать раствор уксуса и перекиси водорода – 1 л уксуса перемешиваем с 200 мл перекиси, даем настояться неделю, перед поливом разбавляем водой (1 стакан настоя на 10 литров воды). В почву вносим при помощи лейки.

После этой процедуры переходим к восстановлению полезной микрофлоры в почве. Можно воспользоваться биопрепаратами, такими, как «Фитоспорин», «Планриз», «Глиокладин», «Байкал ЭМ-1», затем внести органические удобрения, перекопать грядки.

И дополнительно можно провести посев сидератов. Хорошо подойдут фацелия, овес, горчица, люпин.

По материалам сайта Belnovosti