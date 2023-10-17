Когда стирка при 40 градусах - во вред: срочно пересмотрели свой выбор и теперь не рискуем

Выбирая из раза в раз один режим стирки, хозяйки рискуют испортить вещи. Сокращается их срок службы, износостойкость снижается. И речь сейчас идет не только о высоких температурах воды, которая для многих видов тканей губительна. Но и про полюбившийся многим за мнимую универсальность 40—градусный режим.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Дело в том, что эксперты настаивают: большинству тканей больше подходит 30-градусная вода. И лучше не рисковать с 40 градусами. Разница температур негативно скажется на вещах.

А некоторым изделиям вообще такой температурный режим бесполезен. Среди тех, кто «любит» погорячее – постельное белье, полотенца, детские вещи. Сильные пятна в прохладной воде не отстираются, дезинфекции не случится.

По материалам сайта Belnovosti