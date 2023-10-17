Пенсии проиндексируют дважды за год: уже известно, кому и на сколько

Ежегодная индексация страховых пенсий по старости произойдет дважды, причем два года подряд. Такую схему повышения пенсий реализуют в 2025 и 2026 годы. Известно, что рост ощутят неработающие российские пенсионеры.

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Увеличение выплат пенсионерам предусмотрено и в 2024 году. Оно произойдет в традиционное для этого механизма время – с 1 января. В 2025 и 2026 годы это будут иные даты - 1 февраля и 1 апреля.