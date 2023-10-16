Найдена лучшая тушь для ресниц: не осыпается и не оставляет никаких комочков

По словам Горбуновой, также тушь отличается тем, что устойчива как к влажности, так и к высоким температурам, поэтому останется на ресницах, не смажется, даже если из дома выйти в ливень или снегопад. А самое главное, что такая тушь не отпечатывается на веках. В течение дня не придется переживать, что макияж испортится, и смотреться в зеркало каждые пять минут.

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