Найдена лучшая тушь для ресниц: не осыпается и не оставляет никаких комочков

Многие девушки годами ищут себе подходящую косметику. Сложно особенно часто возникают с выбором туши для ресниц. Визажист и мастер по прическам Ольга Горбунова рассказала о преимуществах термотуши. Она рекомендовала обратить на нее внимание. По словам специалиста, этот тип туши имеет в составе специальные полимеры, которые защищают ресницы от смазывания, растекания и образования комочков.
По словам Горбуновой, также тушь отличается тем, что устойчива как к влажности, так и к высоким температурам, поэтому останется на ресницах, не смажется, даже если из дома выйти в ливень или снегопад. А самое главное, что такая тушь не отпечатывается на веках. В течение дня не придется переживать, что макияж испортится, и смотреться в зеркало каждые пять минут.
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«Одной из главных особенностей термотуши является то, что она снимается с ресниц теплой водой «чулочками». Это делает ее удобной в использовании, так как не требуется дополнительных средств для снятия макияжа.
Однако важно помнить, что она может высыхать быстрее, чем обычная тушь, поэтому при ее нанесении нужно быть более быстрым и аккуратным», — поделилась эксперт, пишет портал «А теперь внимание!».