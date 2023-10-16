Всего 3 ложки этого мусора — и вся герань покроется цветами: бабушкин рецепт

Герань — растение не очень капризное. Но если вы хотите, чтобы она цвела без перерыва на отдых, то будьте добры обеспечить ее необходимыми питательными веществами.

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Не переживайте. Тратиться особо не придется. Можно пустить в дело пищевые отходы. Так делали наши бабушки. Оказывается, герань очень любит использованную заварку и яичную скорлупу. После подкормки этим мусором она моментально начинает выпускать бутоны.

Инструкция простая. Если вы остановили свой выбор на спитом чае, высушите заварку, измельчите ее в труху и рассыпьте вокруг растения. На один куст нужно около трех ложек такого удобрения.

Скопились запасы скорлупы? Уложите ее на дно горшка, а затем посадите герань. Получится двойная польза. Яичные отходы заменят дренаж и будут постепенно подпитывать растение.

Есть и другой вариант использования скорлупы. Можно приготовить настой и использовать его для полива. Такая жидкость содержит много кальция, а этот элемент очень важен для роста цветочных почек.

Источник: Selo.Guru