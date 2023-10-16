Пять сортов моркови для посева под зиму: уже весной начнет спеть пучками — урожай будет все лето

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Для выращивания таким способом рекомендуется отдать предпочтение таким сортам и гибридам: «Шантенэ королевская», «Лидия F1», «Марс», «Нелли F1», «маэстро F1». Отмечается, что на упаковке семян должно быть написано: «рекомендуется для уборки на пучок».

Также важно помнить, что при посеве во второй половине апреля в средней полосе эту морковь начинают убирать с конца июня. А если посев происходит под зиму, то тогда пучковая морковь созревает еще раньше, с конца мая, пишет Телеграм-канал «Мой урожай. Сад. Огород. Цветы».