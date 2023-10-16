Клумба будет в два раза пышнее: названа идеальная подкормка для роз — внесите в октябре до морозов

Розы цветут пышно и долго. Поэтому к концу сезона почва под кустами становится совершенно опустошенной. Если ее не обогатить подкормкой, растения начнут чахнуть. Бутоны измельчают, и розы станут больше походить на шиповник.

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Вносить удобрения нужно в октябре, пока не случились первые морозы. В качестве подкормки можно использовать компост или яичную скорлупу. Оба средства работают одинаково эффективно.

В случае с компостом все просто. Нужно разложить его под кустами и можно забыть подкормке до наступления весны. Одному взрослому кусту потребуется около 4 кг удобрения.

Со скорлупой придется немного повозиться. Для начала ее следует высушить, а затем измельчить в порошок и заделать в верхний слой почвы.

Такая подкормка просто незаменима для кустов старше 2 лет. Попробуйте побаловать свои посадки, результат будет шикарным. Кусты станут вдвое пышнее обычного.

Источник: издание belnovosti.by