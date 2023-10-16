Ощутимое похолодание и два дня снегопада — прогноз погоды на неделю с 16 по 22 октября

Погода в России порой бывает суровой. Однако в Москве в этом году выдалась теплая осень. Лишь в октябре впервые пошел снег, а где-то ночами были заморозки. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что теперь москвичи почувствуют начало глубокой осени. По словам эксперта, этот период обычно стартует с середины октября, а продолжается до конца месяца.
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Так, неделя начнется с похолодания, которое ощутят жители столицы. 16 октября утром воздух прогрелся только до +6 градусов. Теперь перед выходом из дома точно стоит утепляться.
Синоптик добавил, что в среду, 18 октября, и вовсе пойдет мокрый снег. А 19 октября лишь немного потеплеет, а в пятницу, 20 октября, прогнозируется новая волна холода. В Москве снова будет идти снег, об этом метеоролог рассказал в своем Telegram-канале.