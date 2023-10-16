За ним охотятся все дачники: назван лучший сорт раннеспелых огурцов — начинает плодоносить на 45-й день

Если вы из тех дачников, что привыкли хвастаться урожаем раньше всех соседей, присмотритесь к сорту под названием «вязниковский-37». Эти огурцы созревают уже на 45-й день после всходов.

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Плоды хрустящие, пупырчатые. Достигают размера от 8 до 10 сантиметров. «Вязниковский-37» подходит как для консервирования, так и для употребления в сыром виде.

Урожайность сорта не самая высокая, но и не сказать, что низкая. По словам знатоков, с обычной грядки можно собрать от 6 до 7 килограммов огурчиков.

Спрос на сорт растет, если хотите посадить его в следующем году, запасайтесь семенами с осени.

Источник: ogorod.ru