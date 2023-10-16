Не только натуральный наполнитель — на зиму выбирайте только одеяло с этим показателем: точно не замерзнете

Одну их самых важный частей дня люди проводят во сне. Чтобы набраться сил и с комфортом провести ночь, важно правильно подобрать одеяло. Примечательно, что оно не должно быть натуральным на 100 процентов. В осенне-зимний период оно должно быть теплым. Поэтому при выборе одеяла нужно обратить на специальный показатель — tog. Не стоит брать одеяло, где на упаковке указано значение ниже 7,5, а лучше, если будет 10.
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Именно к таким относятся пуховые и полушерстяные модели. Под ними точно никто не замерзнет, но такие варианты идеальны для тех, кто постоянно мерзнет или долго согревается.
Наполнитель может быть и синтетическим, и натуральным, главное тут — качество. Для зимнего периода лучше всего отдать предпочтение большому одеяло, чтобы оно покрывало все тело, пишет «Общественная служба новостей».