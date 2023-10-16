Не только натуральный наполнитель — на зиму выбирайте только одеяло с этим показателем: точно не замерзнете

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Именно к таким относятся пуховые и полушерстяные модели. Под ними точно никто не замерзнет, но такие варианты идеальны для тех, кто постоянно мерзнет или долго согревается.

Наполнитель может быть и синтетическим, и натуральным, главное тут — качество. Для зимнего периода лучше всего отдать предпочтение большому одеяло, чтобы оно покрывало все тело, пишет «Общественная служба новостей».