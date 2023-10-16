Лучшая курочка: эксперты рассказали от том, какой производитель не пичкает цыплят антибиотиками

В магазинах курица представлена в огромном ассортименте. И понять, какая птица является самой лучшей, довольно сложно. Конечно, можно выбирать продукт методом проб и ошибок. Но, вероятнее всего, придется прилично потратиться, прежде чем будет найдена та самая курочка.

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А можно просто заглянуть в отчеты Роскачества. Специалисты уже провели исследования и выяснили, что самая качественная птица продается под российской маркой «Приосколье».

Экспертиза установила, что в мясе цыпленка этого производителя нет антибиотиков. Кроме того, в нем содержится меньшее количество жира, чем в продукции конкурентов. То есть птица от «Приосколья» является по-настоящему диетическим продуктом.

Источник: vnimanie.pro