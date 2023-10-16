Вместо омлета и глазуньи: стал известен рецепт запеканки, которая готовится всего пять минут — идеальный завтрак

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Мамы тоже будут рады, так как такой завтрак понравится детям. Для приготовления надо смешать 100 г творога с одним яйцом, а также натереть на терке яблоко. Его надо перемешать с творогом и яйцом. После этого можно распределить смесь по силиконовым формам для кексов и отправить в микроволновку на пять минут.

Затем блюдо можно украсить медом, вареньем или корицей. Завтрак порадует всех членов семьи, пишет сайт «Аймкук».