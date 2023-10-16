Вместо омлета и глазуньи: стал известен рецепт запеканки, которая готовится всего пять минут — идеальный завтрак

Многие предпочитают готовить по утрам омлет или яичницу. Эти блюда требует мало времени на приготовление. Однако они надоедают. Хорошей альтернативой традиционному завтраку может стать запеканка из творога. Это блюдо не только вкусное и полезное. Самое главное, что готовится она всего за пять минут.
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Мамы тоже будут рады, так как такой завтрак понравится детям. Для приготовления надо смешать 100 г творога с одним яйцом, а также натереть на терке яблоко. Его надо перемешать с творогом и яйцом. После этого можно распределить смесь по силиконовым формам для кексов и отправить в микроволновку на пять минут.
Затем блюдо можно украсить медом, вареньем или корицей. Завтрак порадует всех членов семьи, пишет сайт «Аймкук».