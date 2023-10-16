Будет цвести даже зимой: вот чем нужно полить спатифиллум, чтобы он начал выпускать бутоны

Если вы устали ждать, когда спатифиллум выпустит белые бутоны, срочно отправляйтесь в магазин. Но не в садовый, а в продуктовый.

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Чтобы заставить «женское счастье» цвести, нужно купить пакетик молотой корицы. Оказывается, капризное растение очень любит эту пряность.

Инструкция простая. Возьмите литр отстоянной воды и чайную ложку корицы. Хорошо перемешайте ингредиенты между собой и используйте полученную жидкость для полива.

Эффект от проделанной работы наступит очень скоро. Нужно всего несколько таких процедур, чтобы спатифиллум отрастил бутоны. Если вы хотите добиться непрерывного цветения, балуйте растение корицей раз в 7 дней.

Источник: Дзен-канал «Счастье в мелочах»