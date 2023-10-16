Все прохожие залюбуются: стилист назвала три самых модных пуховика в этом сезоне

По словам эксперта, актуальны короткие пуховики-куртки. Но она предупредила, что от моделей, доходящих до середины бедра или до колена, точно надо отказаться. Полностью пуховые куртки на осень тоже не стоит выбирать, так как в них будет жарко. Вместо этого стоит отдать предпочтение дутым вещам с синтетической подкладкой или смесовой с перьями.

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«Модный пуховик на осень — пуховик из экокожи. Если вы присматриваете вариант из экокожи, лучше предпочесть мягкий материал, чтобы при первых заморозках на нем не появились мелкие трещины. Откажитесь и от популярных глянцевых и металлизированных вещей. Такие модели в тренде, но непрактичны — эти варианты покрытия быстро придут в негодность из-за перепада температур, а вот экокожа всегда останется в первоначальном виде», — пояснила Канакова.

Не стоит избавляться от объемных пуховиков оверсайз. Такой фасон может скрыть недостатки фигуры, а еще смотрится очень эффектно. При этом можно не ограничивать себя, выбирая как длинные, так и короткие, с мехом, без меха, с принтом и однотонные. Стилист заверила, что восхищенные взгляды прохожих точно обеспечены. Главное — правильно сочетать верхнюю одежду с образами, пишет портал «А теперь внимание!».