Последний уход перед зимовкой: сделайте это с клубникой в октябре, иначе останетесь без урожая

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По словам агронома Анастасии Коврижных, ни в коем случае нельзя оставлять грунт сухим. Это может привести к печальным последствиям. Клубника, вероятнее всего, просто замерзнет, и никакой слой мульчи не поможет.

А вот во влажной земле, напротив, растения будут чувствовать себя комфортно. Вода поможет сохранить тепло и тем самым убережет культуру от морозов.

Источник: издание belnovosti.by