Модный маникюр на осень-2023: шесть самых стильных дизайнов, которые идеально смотрятся на коротких ногтях

Отмечается, что точно стоит сделать черно-белый маникюр. Он не только универсальный, но и не выходит из моды. А если хочется разнообразия, то можно можно добавить рисунки цветов, абстрактных узоров и змеиного принта в черно-белом стиле.

Также остаются актуальными цветные разводы. По словам экспертов, такой дизайн крайне нежный и утонченный. Более того, можно сочетать разные оттенки. А смелые девушки могут сделать модный «огненный» нейл-арт.

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Одним из главных трендов этого сезона был назван животный принт. Именно на коротких ногтях он красиво смотрится, а вот на длинных такой узор может выглядеть вызывающе. Это касается и ногтей в зеленых оттенках. Такая гамма стала одной из самых модных в этом сезоне, пишет Marie Claire.

Эксперты заверили, что дизайны с блестками остаются мастхэвом. Если продумать детали, то такой маникюр подойдет как для прогулок, так и для рабочих будней.