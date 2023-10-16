Модный маникюр на осень-2023: шесть самых стильных дизайнов, которые идеально смотрятся на коротких ногтях

Девушки регулярно следят за внешностью. Многие особое внимание уделяют ногтям на руках. Обычно популярной становится небольшая длина и даже короткие ногти, так как это удобно. Однако не все дизайны на них хорошо смотрятся. Эксперты раскрыли, какие шесть дизайнов будут смотреться на коротких ногтях особенно шикарно.
Отмечается, что точно стоит сделать черно-белый маникюр. Он не только универсальный, но и не выходит из моды. А если хочется разнообразия, то можно можно добавить рисунки цветов, абстрактных узоров и змеиного принта в черно-белом стиле.
Также остаются актуальными цветные разводы. По словам экспертов, такой дизайн крайне нежный и утонченный. Более того, можно сочетать разные оттенки. А смелые девушки могут сделать модный «огненный» нейл-арт.
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Одним из главных трендов этого сезона был назван животный принт. Именно на коротких ногтях он красиво смотрится, а вот на длинных такой узор может выглядеть вызывающе. Это касается и ногтей в зеленых оттенках. Такая гамма стала одной из самых модных в этом сезоне, пишет Marie Claire.
Эксперты заверили, что дизайны с блестками остаются мастхэвом. Если продумать детали, то такой маникюр подойдет как для прогулок, так и для рабочих будней.