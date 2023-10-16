Чем обработать вещи, если их пометил кот: наносим эту копеечную смесь — запах моментально исчезает

Фото: freepik.com/freepik

Можно использовать на любой поверхности.

Коты любят метить территорию. Об этом владельцы питомцев знают не понаслышке. Избавиться от кошачьего запаха очень сложно. Духами брызгать без толку, станет только хуже. 

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Однако способ все-таки есть. Вернее, даже два способа. О них рассказали опытные хозяйки. 

Первый состав нужно использовать аккуратно. Для цветных вещей он не подойдет. Рецепт прост. Возьмите 50 граммов соды и 100 миллилитров перекиси водорода. Добавьте к ним пару капель жидкого мыла. Хорошо все перемешайте и нанесите полученное средство на проблемные места. Подождите несколько минут и сотрите состав мокрой тряпкой.

А вот второе средство является универсальным, но тоже имеются нюансы. Смешивать ничего не нужно. Состав продается в готовом виде. Речь идет о водке. Если обработать горячительным напитком кошачьи метки, вонь исчезнет моментально. Но после этого придется проветрить вещи, чтобы избавиться от запаха алкоголя.

Источник: издание belnovosti.by

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