Чем обработать вещи, если их пометил кот: наносим эту копеечную смесь — запах моментально исчезает

Коты любят метить территорию. Об этом владельцы питомцев знают не понаслышке. Избавиться от кошачьего запаха очень сложно. Духами брызгать без толку, станет только хуже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако способ все-таки есть. Вернее, даже два способа. О них рассказали опытные хозяйки.

Первый состав нужно использовать аккуратно. Для цветных вещей он не подойдет. Рецепт прост. Возьмите 50 граммов соды и 100 миллилитров перекиси водорода. Добавьте к ним пару капель жидкого мыла. Хорошо все перемешайте и нанесите полученное средство на проблемные места. Подождите несколько минут и сотрите состав мокрой тряпкой.

А вот второе средство является универсальным, но тоже имеются нюансы. Смешивать ничего не нужно. Состав продается в готовом виде. Речь идет о водке. Если обработать горячительным напитком кошачьи метки, вонь исчезнет моментально. Но после этого придется проветрить вещи, чтобы избавиться от запаха алкоголя.

Источник: издание belnovosti.by