Продолжает укрепляться: экономист назвала самую надежную валюту мира

В последнее время валюта зачастую оказывается нестабильной. Рубль недавно ослаб. Однако аналитики ждут, что все изменится. Сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова рассказала, какая валюта остается самой надежной вне зависимости от того, что происходит в мире.
По словам эксперта, американский доллар не теряет своих позиций и остается абсолютным лидером. Индекс этой валюты по отношению ко всем остальным укрепляется.
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«Как бы много ни говорили о дедоларизации, на текущий момент все расчеты идут через привязку к доллару. Мировые транзакции больше чем на 50% проходят в долларе. Поэтому эта валюта остается лидирующей», — пояснила экономист.
Волкова добавила, что также стабильны фунт стерлингов и китайский юань. На данный момент они набирают позиции, но пока она не может назвать их самыми надежными.