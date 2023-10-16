Как починить треснувшее стекло: наносим это средство — дефект исчезает, словно не было

Стекло нельзя назвать самым прочным материалом. Поэтому трещины на окнах не являются большой редкостью. Но не спешите заказывать новый стеклопакет. Оказывается, дефекты можно легко устранить.

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Вам потребуется раздобыть немного эпоксидной смолы. Она состоит из двух компонентов: смола и отвердитель. Возьмите небольшое количество того и другого вещества и смешайте их согласно инструкции на упаковке.

После этого нанесите готовый состав на очищенную сухую поверхность. Для удобства можно использовать шпаклевочный нож. Подождите 2 минуты, а затем уберите лезвием ножа излишки смолы.

Протрите отреставрированное место тряпкой, смоченной в ацетоне, и оставьте окно в покое минимум на сутки.

По прошествии времени состав затвердеет. Если все сделать правильно, то от трещины даже следов не останется.

Источник: techinsider.ru