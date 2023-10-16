Как починить треснувшее стекло: наносим это средство — дефект исчезает, словно не было

Фото: freepik.com / fotodinero

Так просто, что даже не верится.

Стекло нельзя назвать самым прочным материалом. Поэтому трещины на окнах не являются большой редкостью. Но не спешите заказывать новый стеклопакет. Оказывается, дефекты можно легко устранить. 

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Вам потребуется раздобыть немного эпоксидной смолы. Она состоит из двух компонентов: смола и отвердитель. Возьмите небольшое количество того и другого вещества и смешайте их согласно инструкции на упаковке. 

После этого нанесите готовый состав на очищенную сухую поверхность. Для удобства можно использовать шпаклевочный нож. Подождите 2 минуты, а затем уберите лезвием ножа излишки смолы. 

Протрите отреставрированное место тряпкой, смоченной в ацетоне, и оставьте окно в покое минимум на сутки.

По прошествии времени состав затвердеет. Если все сделать правильно, то от трещины даже следов не останется.

Источник: techinsider.ru

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