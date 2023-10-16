Какой дешевенький кошачий корм по-настоящему качественный: экспертное мнение

Коты. Фото: Global Look Press

Ваши питомцы останутся довольны, если им обеспечить достойное питание.

Заботливые хозяева кошек хотят кормить своих питомцев только качественным кормом. Однако стоит он сейчас немалых денег.

Впрочем, эксперты «МаркиКачества», а также профессиональные заводчики кошек определили по-настоящему качественный корм в бюджетной нише.

Они заявили, что данный корм отвечает требованиям безопасности данного вида продукции, а также имеет сбалансированный состав.

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По мнению экспертов и заводчиков, лучшим среди бюджетных кошачьих кормов можно считать PURINA ONE.

Источник: markakachestva.ru

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