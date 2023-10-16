Какой дешевенький кошачий корм по-настоящему качественный: экспертное мнение

Заботливые хозяева кошек хотят кормить своих питомцев только качественным кормом. Однако стоит он сейчас немалых денег.

Впрочем, эксперты «МаркиКачества», а также профессиональные заводчики кошек определили по-настоящему качественный корм в бюджетной нише.

Они заявили, что данный корм отвечает требованиям безопасности данного вида продукции, а также имеет сбалансированный состав.

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По мнению экспертов и заводчиков, лучшим среди бюджетных кошачьих кормов можно считать PURINA ONE.

Источник: markakachestva.ru