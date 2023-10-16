Такие джинсы должны быть в гардеробе: самые топовые модели осени-2023

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Самыми актуальными названы расслабленные джинсы baggy. Они уже многим полюбили, так как отличаются удобной посадкой и широкими штанинами, под которые можно надеть лосины или колготки в холодную погоду.

Также на пике популярности классические прямые джинсы. Отмечается, что если выбрать вариант с необычными принтами в виде ржавчины или имитации состаренного денима, то точно попадете в тренд. Они станут изюминкой в гардеробе, пишет портал «А теперь внимание!».