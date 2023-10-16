Где на самом деле нужно хранить растительное масло: почти все делают это неправильно

Принято считать, что растительное масло можно хранить в любом шкафу. Однако это в корне неправильно.

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На самом деле открытый продукт важно ставить в прохладное, защищенное от света место. Температура может колебаться от +5 до +20 °С для рафинированного масла и 10–15 °С для нерафинированного.

Для этого подойдет только тот кухонный шкаф, в котором присутствует доступ прохладного воздуха, и вблизи нет нагревательных приборов.

Если не соблюдать эти условия, то постное масло может прогоркнуть, потерять свой уникальный вкус.

Источник: zelenhutor.ru