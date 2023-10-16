Как подготовить огуречную теплицу к зиме: к весне земля станет просто волшебной

Если вы хотите получить хороший урожай огурцов в новом сезоне, то позаботьтесь об этом уже сейчас. Осень — отличное время для питания грунта в теплице.

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Помните, что почва под огурцами должна быть с нейтральной и слабокислой реакцией. Важно внести в нее осенью достаточное количество органики и минеральных веществ.

Уберите верхний слой земли в огуречной теплице и замените его на чернозем, далее удобрите навозом, беря 1 ведро на 1 квадратный метр грядки.

Не помешает внесение в почву гумуса, компоста и биогумуса.

Источник: belnovosti.by