Для осеннего стола: этот рецепт вкуснейшего супа-пюре из кабачков покорит всю семью

Сначала нужно очистить кабачки от кожуры и нарезать их на кусочки, лук и чеснок лучше мелко порубить. Следующий этап — обжарить лук на масле в большой кастрюле до золотистого цвета. Туже отправляется чеснок и жарится еще пару минут, затем добавляется бекон, который надо заранее мелко нарезать. Готовится он до хрустящей корочки.

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Следом добавляются нарезанные кабачки и обжариваются со всеми остальными продуктами около 5 минут. Только после этого вливается куриный бульон, все доводится до кипения и варится на среднем огне около 15–20 минут. Следите, когда кабачки не станут мягкими.

После этого суп погружным блендером доводится до однородной консистенции. Также можно пропустить его через сито, если хочется максимальной нежности и гладкости пюре. На финальной стадии добавляются сливки, которые надо подогреть на среднем огне и хорошо перемешать блендером. После этого посолите и поперчите суп по вкусу. перед подачей эксперт посоветовала украсить блюдо зеленью или кусочками бекона, пишет портал «А теперь внимание!».