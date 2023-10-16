Убрали налет с унитаза одним движением: простой трюк с копеечной содой — как же быстро

Напрасно современные хозяйки забыли про такое доступное и эффективное средство, как пищевая сода.

Ее можно использовать не только для выпечки, но и очищения самых разных поверхностей. При этом запаха едкой химии вы не услышите, да и потратите на нее сущие копейки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сода способна до блеска вычистить даже самые загрязненные унитазы с известковым налетом.

Все, что вам нужно сделать, это насыпать обильно соду на влажную поверхность, выдержать около 15 минут и пройтись ершиком. Все очистится легко и просто.

Источник: дзен-канал TECHNOTION