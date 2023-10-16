4 причины высадить дома герань: ощутимая польза и красота

Герань не случайно любима россиянами, еще столетия назад люди поняли, что растение не только красиво, но и полезно.

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Во-первых, герань насыщает воздух эфиролями и фитонцидами. Не случайно это растение считают благоприятным для окружающей среды и располагают у кроватей, а также в местах, где более всего сосредотачиваются люди.

Во-вторых, рядом с цветком у людей поднимается настроение.

В-третьих, герань по поверьям очищает помещение от темных сил и делает обитателей жилища счастливее и добрее.

В-четвертых, растение является изысканным украшением помещения, создает яркие цветовые акценты в нем, радует глаз.

Источник: Telegram-канал «Цветочница».