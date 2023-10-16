Какая беда подстерегает Скорпионов, Водолеев, Рыб до 31 октября — на острие судьбы

Порой наступает черная полоса. Однако если подготовиться к проблемам, то можно их быстрее решить или сделать так, чтобы последствия были минимальными. Таролог Галина Янко призналась в беседе с Teleprogramma.pro, что беда подстерегает Скорпионов, Водолеев, Рыб. Им стоит подготовиться к непростому периоду.
Скорпион
Скорпионам нужно обратить внимание на семейные проблемы. До конца октября возникнет недопонимание, которое может быть решено с помощью спокойного разговора. Главное, проявить рассудительность и понимание к своей второй половинке.
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Водолей
Водолеям стоит обратить внимание на их карьеру. Конец октября может принести возможность в смене профессии. Главное, во время принять решение, не затягивать и найти общий язык с новыми коллегами.
Рыбы
У Рыб во второй половине октября могут появиться проблемы со здоровьем. Это последствия нервных срывов. Однако решить их возможно, очень важно не спешить и терпеливо отнестись к советам профессионалов.
Справка Teleprogramma.pro:
Галина Янко — биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.
Галина Янко. Фото: Teleprogramma.pro