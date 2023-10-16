Какая беда подстерегает Скорпионов, Водолеев, Рыб до 31 октября — на острие судьбы

Скорпион

Скорпионам нужно обратить внимание на семейные проблемы. До конца октября возникнет недопонимание, которое может быть решено с помощью спокойного разговора. Главное, проявить рассудительность и понимание к своей второй половинке.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Водолей

Водолеям стоит обратить внимание на их карьеру. Конец октября может принести возможность в смене профессии. Главное, во время принять решение, не затягивать и найти общий язык с новыми коллегами.

Рыбы

У Рыб во второй половине октября могут появиться проблемы со здоровьем. Это последствия нервных срывов. Однако решить их возможно, очень важно не спешить и терпеливо отнестись к советам профессионалов.

Справка Teleprogramma.pro:

Галина Янко — биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.