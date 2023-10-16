Лучшее удобрение: кормим смородину этим порошком в октябре — в новом году собираем урожай ведрами

Всерьез настроены получить богатый урожай смородины в 2024 году? Тогда не забудьте внести последнюю подкормку. Сделать это следует до начала ноября.

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Если придерживаться инструкции, ягода будет вдвое крупнее обычного. С одного куста сможете собрать несколько ведер смородины.

Перед периодом покоя кустарник необходимо побаловать фосфором и калием. Чтобы получить питательный состав, нужно взять сульфат калия и аммофос. Пропорции 1 к 2.

Смесь вносится в сухом виде. По словам бывалых садоводов, это лучшее осеннее удобрение для смородины. На один взрослый куст нужно около половины стакана подкормки. Такого количества хватит до начала весны.

Источник: издание belnovosti.by