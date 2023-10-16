Сколько навоза нужно внести в теплицу для томатов: идеальная пропорция для лучшего урожая

Грунт в теплице под томаты нужно периодически обновлять, чтобы он оставался плодородным.

Проще всего снять верхний слой почвы и засыпать на ее место чернозем, а также внести навоз. Идеальным считается пропорция: 1 ведро удобрения на 1 квадратный метр грядки.

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Также не забывайте про растения-сидераты. Они тоже качественно улучшают в теплице почву, кроме того, одновременно избавляют тепличные культуры от вредителей и недугов.

Лучшие сидераты для томатов — это бобовые культуры, а также рожь, овес, пшеница, клевер, люцерна, горчица и рапс. Эти растения можно сеять не только весной, но и с осени, то есть под зиму.

Источник: belnovosti.by