Когда подошва утюга становится черной — просто ставим на соль: нагар отходит сам

Сейчас в продаже имеются специальные средства для очищения подошвы утюга от нагара. Но зачем на них тратиться, когда это можно легко сделать при помощи обычной поваренной соли?

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Высыпьте на противень или металлический разнос соль, разогрейте утюг и поставьте его подошвой на рассыпанный пищевой продукт.

Подержите 10–15 минут на соли, потом остудите утюг и протрите его от остатков соли. Грязь уйдет вместе с белыми кристаллами.

Источник: дзен-канал TECHNOTION