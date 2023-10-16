Обалдели от эффекта: вылили это средство на днище сковороды с нагаром — на глазах чернота испарилась

Средство для очистки канализационных труб великолепно справляется с самым мощным нагаром на старых сковородках.

Двухсантиметровая чернота, которую и ножом не соскоблить, расползется на ваших глазах под воздействием данного продукта. Только выбирайте обязательно средство с содержанием гидроксида натрия.

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Нальем в неметаллическое ведро 500 мл средства для труб, 1 литр воды, перемешаем.

Погрузим в раствор сковородку, подождем, пока нагар размокнет. Достанем и удалим наслоения металлической щеткой. Потом тщательно промоем посуду, чтобы вышла вся химия без следа.

Источник: atvmedia.ru.