Давно не моем унитаз — сам по себе остается чистым: просто бросаем внутрь и уходим

Приготовьте очищающие «бомбочки» для унитаза при помощи простого набора ингредиентов, и вы увидите его идеальную чистоту без лишней обработки.

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Бросайте каждый день такую «бомбочку» в чашу, нажимайте на слив и уходите по делам. Унитаз будет сверкать без всякой чистки.

Для приготовления «бомбочек» смешайте 1 ст.л. жидкого хозяйственного мыла, 3 ст.л. средства для мытья посуды, 2 ст.л. соды, колпачок 70% уксуса.

Будет пена, не пугайтесь. Разложите этот состав в любые формочки и оставьте для схватывания.

Когда «бомбочки» станут твердыми, уберите их на хранение, используйте в перчатках.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта»