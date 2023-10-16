Почему нельзя укрывать грядки соломой на зиму: садоводы даже не догадываются

Многие садоводы вместо покупного укрывного материала предпочитают использовать на участке природный — обычную солому.
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Она действительно отлично подходит для укрытия многолетних цветов, а также кустарников. Экологична и ничего не стоит огородникам.
Но, увы, у соломы есть существенные недостатки, которые важно знать заранее.
Во-первых, солома привлекает грызунов, которые наносят вред садовым культурам. Позаботьтесь об отраве заранее.
Во-вторых, если зима будет теплой, то растения могут перепреть под соломой. При оттепелях покрывайте посадки в соломе полиэтиленом с отверстиями.
Источник: belnovosti.by