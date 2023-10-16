Как обрезать грушу осенью — правильно находим «волчки»

Лучше всего грушу обрезать осенью, так как весной на это просто нет времени. Дождитесь, когда с дерева опадут все листья и приступайте. Обычно это середина или конец октября.

Груша — более сильное дерево в отличие от яблони, у нее мало боковых ответвлений, практически все устремлены вверх.

На груше много «волчков» — молодых побегов, которые забирают питание. Это молодая ветка, которая идет от ствола или основной скелетной ветви, претендующая на замещение основной ветки по своему размеру и силе роста. Их надо удалять, так как «волчки» забирают питание у ствола и корней.

Удаляйте также высохшие и слабые ветки, они только будут мешать.

Кроме того, на груше надо удалять ветви, которые развились из одной почки. Оставляете сильную, слабую убираете.

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