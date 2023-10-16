Чем полезна осенняя калина — ягода-спаситель, которую недооценивают

Калина — полезная ягода, которая защищает от авитаминоза и многих разных болезней. Также она налаживает работу организма при неправильном питании и вредных привычках. Систематическое употребление этой ягоды помогает поддерживать здоровье без таблеток.

Обычно из калины делают чаи или просто добавляют ее в заварник. Также вкусно пить морс.

Особенно полезно употреблять калину тем, кто обожает овощи, выращенные на нитратах. То есть если вы покупаете их в магазинах. Тогда ягоду будет чистить организм.

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