Как избавиться от налета на вытяжке: погружаем фильтр в копеечный состав — жир отходит моментально

Вытяжка есть почти на каждой кухне. Если вы много готовите, то без этого полезного прибора не обойтись. И, конечно, техника нуждается в регулярной чистке. Так как жирные частички довольно быстро забивают решетку фильтра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Но не спешите тереть деталь жесткими губками или заливать агрессивной бытовой химией. Поберегите маникюр! Есть более простой способ избавиться от налипшего жира. Для этого вам потребуется стакан пищевой соды и 200 миллилитров уксуса.

Смешайте ингредиенты в глубокой кастрюле и поставьте ее на огонь. Будьте осторожны: жидкость будет сильно пениться. Доведите состав до кипения. Из замочите в нем грязный фильтр.

Жирный налет начнет отслаиваться в первую же минуту, а через четверть часа полностью сойдет. Вам останется только ополоснуть деталь под струей проточной воды, обсушить и вернуть в вытяжку.

Источник: издание belnovosti.by