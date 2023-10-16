Легкий трюк с содой: мгновенно вырываем засор из слива — сантехник не нужен

Обычной пищевой содой можно убрать в сливе засор не хуже профессиональных средств и тросика.

Однако вещество нужно применять правильно, при обычном высыпании в отверстие оно работает не очень эффективно и спасает только при маленьких засорах.

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Пять столовых ложек соды прогрейте на плите в сковороде в течение 15 минут. За это время в ней произойдет необходимая реакция разделения на карбонат натрия, воду и углекислый газ.

Далее влейте в сковороду 200 миллилитров воды, помешивая, растворите порошок.

Влейте этот раствор в слив и оставьте на 30 минут, потом пролейте горячей водой. Слив очистится.

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки».