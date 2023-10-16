Прививка мостиком помогла спасти дерево с поврежденной корой — мыши близко не подойдут

Яблоню часто обгрызают мыши в холодное время года, и дерево в итоге может погибнуть. Обычно весной на коре появляются желтые пятна. Это говорит о том, что растение испортили именно грызуны.

Чтобы избежать такую ситуацию, дереву надо сделать прививку мостиком. Тогда восстановится отток питания от листьев к корням.

Обычно прививку делают черенком. Мостиком — потому что внизу ствола он упирается одним концом, а выше на стволе — другим. Как раз по молодому побегу, как через проводник, питательные вещества идут из ствола в корни, обходя поврежденное мышами место.

Без мостика дерево погибнет, так как связи нарушены.

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