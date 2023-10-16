Замиокулькас обожает эту подкормку: ветки от нее прут словно на дрожжах — стоит копейки

«Долларовое дерево» есть во многих квартирах. Оно красивое и неприхотливое. Но, конечно, у этого чудесного растения тоже есть минусы. Оно довольно медленно растет.

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Если вы тоже устали ждать, когда замиокулькас выпустит новые побеги, угостите куст двумя подкормками. Эти удобрения показывают высокую эффективность, при этом стоят совсем недорого.

Вносить их следует по очереди: с перерывом в несколько дней. После такой стимуляции растение быстро пойдет в рост. За год прибавится до дюжины веток.

Во-первых, «долларовое дерево» рекомендуется полить водным раствором препарата «Фертика». Чтобы его приготовить, нужно следовать указанием производителя.

Во-вторых, замиокулькас будет рад подкормке из аптечных препаратов. Оказывается, он просто обожает аммиак и нашатырный спирт.

Инструкция простая. Возьмите литр отстоявшейся воды, добавьте в нее по два миллилитра первого и второго препарата и обогатите этот раствор четырьмя миллилитрами циркона.

Удобрение готово. Его, как и первый состав, нужно вносить методом полива.

Источник: cpykami.ru