Самая правильная обрезка яблони осенью — мастер-класс для новичков

Осенью яблоню надо обязательно обрезать, тогда вы поможете дереву окрепнуть и стойко пережить зимние холода. Главная задача огородника — проредить крону, чтобы на все ветки попадал солнечный свет, и вы в принципе могли до них добраться.

Желательно, чтобы высота яблони в саду не превышала трех метров. Только в этом случае вы сможете обеспечить ему грамотный уход.

Сначала удаляйте «волчки». Это жирующие побеги, которые забирают себе все питание. Когда их становится много — дерево перестает плодоносить и болеет. Поэтому их удаляем.

Также надо убирать ветки, которые растут вбок. Они загромождают крону, только портя ситуацию.

Слишком длинные ветви тоже надо укоротить. Дереву станет намного легче.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».