Волосы стали густыми после трюка с содой: не думали, что так просто добиться объема

В советское время женщины приводили себя в порядок не в салонах красоты за сумасшедшие деньги, а дома, используя копеечные средства.
Отличного объема волос и пышной шевелюры они добивались при помощи обычной пищевой соды. Попробуйте этот метод и вы.
Возьмите чайную ложку соды и вмешайте ее в столовую ложку шампуня, промойте голову как обычно, хорошенько смойте состав с головы.
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Повторяйте процедуру 2–3 раз в неделю и учитывайте, что сода немного подсушивает волосы.
Сода отшелушивает ороговевший слой кожи на голове и сразу приподнимает волосы у корня, к тому же стимулирует их активный рост.
Источник: luv.ru