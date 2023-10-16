Волосы стали густыми после трюка с содой: не думали, что так просто добиться объема

В советское время женщины приводили себя в порядок не в салонах красоты за сумасшедшие деньги, а дома, используя копеечные средства.

Отличного объема волос и пышной шевелюры они добивались при помощи обычной пищевой соды. Попробуйте этот метод и вы.

Возьмите чайную ложку соды и вмешайте ее в столовую ложку шампуня, промойте голову как обычно, хорошенько смойте состав с головы.

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Повторяйте процедуру 2–3 раз в неделю и учитывайте, что сода немного подсушивает волосы.

Сода отшелушивает ороговевший слой кожи на голове и сразу приподнимает волосы у корня, к тому же стимулирует их активный рост.

Источник: luv.ru