Внесли и забыли: удобрение для любого комнатного растения — тут же пошли завязи, листья не желтеют

Если домашние растения удобрять неправильно, то грунт может загнить, а сами цветы погибнут. Особенно осенью им надо уделять внимание, так как земля обычно в это время года истощена.

Измельчите в блендере одну кожуру от банана. В ней содержится огромное количество калия и кальция. Все это влияет на цветение. Добавьте кусочек белого хлеба. Это заменитель витаминов группы B.

Залейте одним литров воды, добавьте пять капель йода и протрите.

После удобрение процедите для того, чтобы в цветы не попали остатки пищи, иначе пойдет загнивание. Потом разбавьте полученный раствор с пятью литрами воды и поливайте растения под корень.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».