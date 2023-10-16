Какой зимний укрывной материал является рассадником вредителей: сами разводите их на участке

Многие садоводы убеждены, что хвойный лапник — лучшее укрытие для растений на зиму.

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Действительно, лапник создает вентилируемое внутреннее пространство под накрытием, и культуры отлично себя чувствуют под ним. К тому же этот материал натурален, экологичен, при разложении не выделяет в атмосферу вредных веществ.

Но есть у лапника один существенный минус, который огородники должны учитывать в своих работах.

Принося хвойные ветви из леса, вы можете притащить в свои владения вредителей. Поэтому весной стоит провести профилактику против вредителей на культурах, которые вы укрывали лапником.

Источник: Telegram-канал «Дачник».