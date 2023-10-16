Вымыли окна с дешевеньким аптечным средством — поражены: грязь сама стекает, разводов нет

Нашатырный спирт современные хозяйки все чаще используют при уборке помещений. Он с легкостью удаляет любые загрязнения и пятна с поверхностей, не влияя на них негативно.

К тому же стоит нашатырь очень дешево, продается во всех аптеках, а также в отделах магазинов с бытовой химией.

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В 1 литре теплой воды растворите 1 столовую ложку нашатыря. Далее вымойте окна этим составом при помощи губки или тряпки, как вам удобнее.

Потом насухо разотрите поверхность. Стекло будет идеально чистым и прозрачным.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».